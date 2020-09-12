Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 1430vom 12.09.2020
46 Min.Folge vom 12.09.2020Ab 12

Sascha steht vor Gericht, weil er seinen Cousin Manuel in der Garage ihres gemeinsamen Großvaters bewusstlos geschlagen haben soll. Er bestreitet die Tat, aber mehr sagt er nicht. Manuel will endlich wissen, was mit ihrem Opa überhaupt passiert ist: Sascha sollte mit ihm eigentlich nach Afrika fliegen, die Reise hatte das Dorf spendiert, aber der alte Mann kam dort nie an ...

SAT.1 GOLD
