Richter Alexander Hold
Folge 1430: Opas letzte Reise
46 Min.Folge vom 12.09.2020Ab 12
Sascha steht vor Gericht, weil er seinen Cousin Manuel in der Garage ihres gemeinsamen Großvaters bewusstlos geschlagen haben soll. Er bestreitet die Tat, aber mehr sagt er nicht. Manuel will endlich wissen, was mit ihrem Opa überhaupt passiert ist: Sascha sollte mit ihm eigentlich nach Afrika fliegen, die Reise hatte das Dorf spendiert, aber der alte Mann kam dort nie an ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick