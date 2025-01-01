Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Rückfällig?

SAT.1 GOLD
Staffel 8
Folge 1431
Rückfällig?

Richter Alexander Hold

Folge 1431: Rückfällig?

45 Min.Ab 12

Der wegen Mordes vorbestrafte Sven Reger soll seine Chefin Karen niedergeschlagen und dann in den Kofferraum ihres Autos gelegt haben, um es dann im Hafenbecken zu versenken. Hat ihn Karen beim Schmuggeln erwischt und wollte ihn deswegen bei der Polizei anzeigen? Die Tat ähnelt extrem einem Mord, wegen dem Sven bereits im Gefängnis saß ...

