Richter Alexander Hold
Folge 1436: Vaters Bäckerei
45 Min.Ab 12
Bäckergeselle Michael soll seinen Juniorchef in einen Lieferwagen gesperrt haben und wild mit ihm über den Hof gefahren sein, sodass Eberhard heftig hin und her geschleudert wurde. Erst knapp 20 Stunden später konnte das Opfer befreit werden. Hat Michael die Tat begangen, weil Eberhard Nacktaufnahmen von Michaels Schwarm Viola gemacht und rumgezeigt hatte?
