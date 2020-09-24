Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLD Staffel 8 Folge 1441 vom 24.09.2020
45 Min. Folge vom 24.09.2020 Ab 12

Richard Märker, der in finanziellen Schwierigkeiten steckt, soll in einem Ganzkörper-Känguru-Kostüm das Geschäft von Gudrun Mittelsdorf überfallen haben. Aufgrund von Pferdehaarrückständen an den Reiterhandschuhen des Täters erlitt sie einen allergischen Schock und verstarb kurze Zeit später. Steckte wirklich der Angeklagte unter dem Känguru-Kostüm oder etwa seine Ex-Freundin Sabrina?

