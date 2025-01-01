Richter Alexander Hold
Folge 1448: Die hinterlistige Schlange
45 Min.Ab 12
Erika Talmann soll den schweren Unfall ihrer Mieterin Simone, von deren Schlangenphobie sie wusste, verschuldet haben, indem sie ihr die Schlange ihrer Nichte Anna ins Auto legte. Wollte sie Simone auf diese Weise dazu bewegen, endlich aus der Wohnung auszuziehen? Oder wollte Simones Mann verhindern, dass seine Frau zu einem Geschäftsessen fährt? Schließlich wollte sie dabei auch ihren Geliebten treffen ...
