Richter Alexander Hold
Folge 1471: Das Treffen am Riesenrad
45 Min.Ab 12
Die Angeklagte Theresa soll ihren Mitbewohner, den ehemaligen Häftling Jason, erschlagen haben. Hat sie ihn getötet, weil er nicht ausziehen wollte? Oder war es Notwehr, weil er versucht hat, sie zu vergewaltigen? Und was ist mit ihrem verstorbenen Lebensgefährten Dirk? In der Presse wird spekuliert, dass er noch lebt. Kam Jason vielleicht hinter das Geheimnis von Dirk? Aber wessen Leiche liegt dann in Dirks Grab?
