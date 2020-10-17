Wodkarutsche in den TodJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 1475: Wodkarutsche in den Tod
44 Min.Folge vom 17.10.2020Ab 12
Der angeklagte Heizungsableser Curt soll den Fernfahrer Harry getötet haben. Wurde Curt von dem zufällig früher heimkommenden Harry überrascht, als er die Wohnung nach wertvollen Gegenständen durchsuchte? Oder ist Harrys Ehefrau Birgit ausgerastet als sie herausfand, dass Harry ihr seine Erbschaft verheimlicht hat und regelmäßig ausschweifende Partys in der heimlichen Zweitwohnung in Hamburg feiert?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick