Richter Alexander Hold
Folge 1479: Missverständnis Ehre
45 Min.Ab 12
Der 17-jährige Jonas Träger soll einen Goldbarren im Wert von 1.200 Euro aus dem Schmuckladen vom Bruder seines besten Freundes Okan Coskun gestohlen haben. Jonas ist empört über den Verdacht und streitet alles ab. Wozu sollte er so viel Geld brauchen? Doch als ihn ein Video bettelnd auf der Straße zeigt, will Okan nichts mehr mit ihm zu tun haben. Erhärtet sich der Verdacht? Steckt Jonas in finanziellen Schwierigkeiten, die er zu verbergen sucht?
