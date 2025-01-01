Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 1484
Folge 1484: Miss Platte

45 Min.Ab 12

Das Möchtegern-Model Kathleen ist wegen Körperverletzung angeklagt. Hat sie Barbie, ihrer deutlich älteren Konkurrentin beim Schönheitswettbewerb, einen Eimer mit grünem Lack über den Kopf geschüttet? Der Lack verursachte schwere Reizungen der Kopfhaut und Barbies Haarpracht musste aufgrund starker Verklebungen komplett abrasiert werden ...

SAT.1 GOLD
