Richter Alexander Hold
Folge 1484: Miss Platte
45 Min.Ab 12
Das Möchtegern-Model Kathleen ist wegen Körperverletzung angeklagt. Hat sie Barbie, ihrer deutlich älteren Konkurrentin beim Schönheitswettbewerb, einen Eimer mit grünem Lack über den Kopf geschüttet? Der Lack verursachte schwere Reizungen der Kopfhaut und Barbies Haarpracht musste aufgrund starker Verklebungen komplett abrasiert werden ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick