Diebstahl im Lehrerzimmer

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 1492
45 Min.Ab 12

Der 15-jährigen Saskia wird vorgeworfen, in der Mädchentoilette ihrer Schule einen Haufen Papierhandtücher angezündet zu haben, damit sie während des Feueralarms aus einer Aktentasche im Lehrerzimmer 300 Euro Bargeld stehlen kann. Geschädigt wurde ihr Klassenlehrer, der seit Kurzem auch der neue Liebhaber von Saskias Mutter ist. Wollte sich die rebellische Teenagerin auf diese Weise mit dem nötigen Kleingeld ausstatten, um von zu Hause auszureißen?

