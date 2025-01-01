Eine Wand voller Schweizer FrankenJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 1507: Eine Wand voller Schweizer Franken
46 Min.Ab 12
Ist die angeklagte Altenpflegerin Theresa wirklich so weit gegangen und hat mit Hilfe eines unbekannten Komplizen den 74-jährigen Friedrich aus dem ersten Stock seines Hauses gestoßen? Grund genug hätte sie: Der alte Mann hatte ihr erst kürzlich anvertraut, wo er eine große Menge Geld, das aus einem Bankraub stammt, versteckt hält. Oder gab es mehrere Mitwisser? Wird die Altenpflegerin sagen, wo das Geldversteck zu finden ist?
