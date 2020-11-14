Bombendrohung beim BestatterJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 1510: Bombendrohung beim Bestatter
45 Min.Folge vom 14.11.2020Ab 12
Kai Baumann ist angeklagt, eine selbst gebastelte Bombenattrappe im Verkaufsraum des Bestattungsunternehmens seines Rivalen Daniel Fischer versteckt zu haben. Wollte Kai mit dieser hinterhältigen Aktion seine Ex-Freundin Britta zurückerobern? Handelt es sich tatsächlich um eine Eifersuchtstat oder versucht hier nur jemand, Kai den schwarzen Peter zuzuschieben?
