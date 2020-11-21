Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 1516vom 21.11.2020
46 Min.Folge vom 21.11.2020Ab 12

Sebastian Gruber ist angeklagt, weil er seine Freundin Lana - die Tochter seiner Psychologin - entführt haben soll. Ging es ihm von Anfang an nur um die Aufmerksamkeit von Lanas Mutter? Hat er sich in seine Psychologin verliebt und wollte er ihr durch die Entführung näher kommen? Lana glaubt jedenfalls fest an seine Unschuld. Sie hält den Ex ihrer Mutter für ihren Peiniger. Denn dem sitzen die Gläubiger im Nacken.

