Meine erste eigene Wohnung

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 1517vom 21.11.2020
46 Min.Folge vom 21.11.2020Ab 12

Als David seinen Vermieter Heinz dabei erwischt, wie er in seiner Wohnung rumschnüffelt, kommt es zwischen den beiden temperamentvollen Männern zu einem heftigen Streit. Heinz beendet die Auseinandersetzung, indem er David vom Grundstück verweist. Kurz darauf wird der herrische Vermieter brutal verprügelt. Den Täter konnte er jedoch nicht sehen, denn ihm wurde ein Kissenbezug über den Kopf gestülpt. Hat David den alten Mann verprügelt, oder hat sich Anisha an ihm gerächt?

