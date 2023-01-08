Alkohol ist keine LösungJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 1531: Alkohol ist keine Lösung
46 Min.Folge vom 08.01.2023Ab 12
Ursprünglich sollte der Alkoholiker Georg in einer Woche aus der Entzugsklinik entlassen werden. Doch weil ihm jemand heimlich Wodka in seine Wasserflasche gefüllt hat, bekam er einen Rückfall und muss nun für mehrere Monate in der Klinik bleiben. Angeklagt ist seine Frau Sandra, die Angst hatte, dass Georg - wenn er wieder zu Hause ist - ihren gemeinsamen Sohn Jens zum Alkohol verleitet. Doch laut Sandra sind Georgs Geschäftspartner für seinen Rückfall verantwortlich zu machen.
