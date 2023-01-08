Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Alkohol ist keine Lösung

SAT.1 GOLD Staffel 8 Folge 1531 vom 08.01.2023
Alkohol ist keine Lösung

Richter Alexander Hold

Folge 1531: Alkohol ist keine Lösung

46 Min. Folge vom 08.01.2023 Ab 12

Ursprünglich sollte der Alkoholiker Georg in einer Woche aus der Entzugsklinik entlassen werden. Doch weil ihm jemand heimlich Wodka in seine Wasserflasche gefüllt hat, bekam er einen Rückfall und muss nun für mehrere Monate in der Klinik bleiben. Angeklagt ist seine Frau Sandra, die Angst hatte, dass Georg - wenn er wieder zu Hause ist - ihren gemeinsamen Sohn Jens zum Alkohol verleitet. Doch laut Sandra sind Georgs Geschäftspartner für seinen Rückfall verantwortlich zu machen.

