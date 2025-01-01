Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Die rote Rose

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 1532
Die rote Rose

Die rote RoseJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1532: Die rote Rose

46 Min.Ab 12

Der angeklagte Mike Wolff soll seine verheiratete Geliebte Jennifer Kierdorf in seiner Schrebergartenlaube hinterhältig erschlagen haben. Angeblich aus gekränktem Stolz, weil sie seinen Heiratsantrag abgelehnt hatte. Nach der Tat soll Mike dann auch noch Jennifers reichen Ehemann um 250.000 Euro erpresst haben. Ist Mike wirklich so abgebrüht? Oder steckt vielleicht doch Heiner Kierdorf, der misstrauische Gatte von Jennifer, hinter der Tat?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1 GOLD
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen