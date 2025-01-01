Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Wenn Liebe blind macht

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 1533
45 Min.Ab 12

Hat Norman wirklich die Mutter seiner Freundin Stefanie verletzt und anschließend im Badezimmer eingesperrt? Der Grund soll das Verbot der Mutter gewesen sein, ihre 16-jährige Tochter mit Stefan übers Wochenende wegfahren zu lassen. Sie hält sowohl Norman als auch seine Familie für asozial und für schlechten Umgang. Doch Stefanie verteidigt ihren Freund und ist fest davon überzeugt, dass er zu so einer Tat niemals in der Lage wäre ...

