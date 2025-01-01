Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Tiefer Fall

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 1534
Tiefer Fall

Tiefer FallJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1534: Tiefer Fall

46 Min.Ab 12

Till war bekannt für seine Attacken und Demütigungen gegenüber seinem Mitschüler Jonas. Nun ist er angeklagt, weil er den unter Höhenangst leidenden Jonas mit einem Springmesser auf das Dach einer leerstehenden Fabrik gejagt und runtergestoßen haben soll. Jonas überlebte den Sturz nicht. Ist Till wirklich Schuld am Tod seines Mobbing-Opfers? Oder ist Jonas doch freiwillig aufs Dach geklettert?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1 GOLD
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen