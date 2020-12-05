Verhängnisvolle RasereiJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 1535: Verhängnisvolle Raserei
46 Min.Folge vom 05.12.2020Ab 12
Der 19-jährige Peter Meier ist angeklagt, sich nach einer feuchtfröhlichen Geburtstagsfeier angetrunken hinters Steuer gesetzt zu haben. Dabei soll er Elisa Göbel angefahren und schwer verletzt am Unfallort zurückgelassen haben. Der junge Autofahrer weist den Vorwurf der fahrlässigen Tötung von sich und gibt vor, dass ihm der Schlüssel für seinen Sportwagen gestohlen worden sei. Können seine Mutter Ruth und seine Ex-Freundin seine Unschuld beweisen?
