Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Verhängnisvolle Raserei

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 1535vom 05.12.2020
Verhängnisvolle Raserei

Verhängnisvolle RasereiJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1535: Verhängnisvolle Raserei

46 Min.Folge vom 05.12.2020Ab 12

Der 19-jährige Peter Meier ist angeklagt, sich nach einer feuchtfröhlichen Geburtstagsfeier angetrunken hinters Steuer gesetzt zu haben. Dabei soll er Elisa Göbel angefahren und schwer verletzt am Unfallort zurückgelassen haben. Der junge Autofahrer weist den Vorwurf der fahrlässigen Tötung von sich und gibt vor, dass ihm der Schlüssel für seinen Sportwagen gestohlen worden sei. Können seine Mutter Ruth und seine Ex-Freundin seine Unschuld beweisen?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1 GOLD
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen