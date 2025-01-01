Richter Alexander Hold
Folge 1536: Lehrerin unter Verdacht
46 Min.Ab 12
Dem 16-jährigen Hasko wird vorgeworfen, seinen verhassten Mitschüler Dorian in einen Müllcontainer geschubst und ihn darin eingesperrt zu haben. Er wollte damit verhindern, dass Dorian seinen Gewinn von einem Schulgewinnspiel abholt. Es handelt sich dabei nämlich um die Teilnahme an einem Fußballspiel von Haskos Lieblingsmannschaft. Doch in der Verhandlung lenkt Hasko den Verdacht auf den Ehemann der Lehrerin. Der soll angeblich eifersüchtig auf Dorian gewesen sein ...
