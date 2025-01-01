Richter Alexander Hold
Folge 1538: Tödliche Landstraße
45 Min.Ab 12
Der Tankstellenpächter Roman soll eine junge Frau auf einer einsamen Landstraße ermordet haben, weil sie sich weigerte, seinen Abschleppdienst mit Sex zu bezahlen. Es ist nicht das erste Mal, dass Roman des Mordes verdächtigt wird. Nur sein bester Freund und Saufkumpane Paul glaubt an seine Unschuld. Dabei kommt auch der Ehemann der Getöteten als Täter in Frage, denn seine Frau hatte kurz vor ihrem Tod die Scheidung eingereicht ...
