Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Mörder oder bester Freund

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 1540vom 09.12.2020
Mörder oder bester Freund

Mörder oder bester FreundJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1540: Mörder oder bester Freund

46 Min.Folge vom 09.12.2020Ab 12

Christoph soll seinen besten Freund Hannes, der an Krebs erkrankt war, nach einem Streit vom Balkon gestoßen haben. Die Anschuldigungen sind für Christoph kaum zu glauben! Warum sollte er Hannes nach all den Jahren enger Freundschaft töten? Christoph ist sich sicher, dass Hannes' Krankheit diesen in den Selbstmord getrieben hat. Doch seine Verlobte Nina kann das nicht glauben. Vielleicht hat ja Hannes' Geheimnistuerei etwas mit seinem Tod zu tun?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1 GOLD
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen