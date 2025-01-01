Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 1542
Folge 1542: Kondom-Stecherin

46 Min.Ab 12

Wenn beste Freundinnen plötzlich zu Feindinnen werden, steckt meistens ein Junge dahinter: Sandra soll aus Wut Kondome aus Vanessas Tasche zerstochen haben, da Vanessa mit Sandras größtem Schwarm zusammengekommen ist. Jetzt ist Vanessa angeklagt, ihre schlafende betrunkene Freundin Sandra aus Rache für die Kondom-Stecherei nachts auf einem Spielplatz schwer verletzt zu haben. Kann Freundschaft wirklich in so großem Hass enden?

