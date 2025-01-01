Richter Alexander Hold
Folge 1543: Hubschrauberentführung
45 Min.Ab 12
Die 20-jährige Mathilda Eisner soll sich Zugang zu der Wohnung ihrer Nachbarin Henriette Firus verschafft haben, um sich den ferngesteuerten Spielzeughubschrauber ihres kleinen Bruders zurückzuholen. Nebenbei soll Mathilda noch 2.000 Euro eingesteckt haben, die verführerisch auf dem Esstisch lagen. Als Täterin kommt für Henriette nur Mathilda in Frage. Aber warum ist sie sich ausgerechnet mit ihrer Erzfeindin Sylvie Merseburg in diesem Punkt so einig?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick