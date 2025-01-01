Richter Alexander Hold
Folge 1545: Die Politesse
46 Min.Ab 12
Die Politesse Irene Wasmuth ist angeklagt, eine Straftat vorgetäuscht zu haben. Sie behauptet, von Felice Manzo überfallen und gefesselt in den Kofferraum ihres Wagens eingesperrt worden zu sein. Der Staatsanwalt ist jedoch davon überzeugt, dass Irene alles inszeniert hat, um sich das Mitleid ihres Mannes zu sichern und damit ihre Ehe zu retten. Oder hat sich der junge Italiener Felice doch nicht so im Griff, wie er es dem Gericht weismachen will?
