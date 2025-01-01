Zum Inhalt springenBarrierefrei
Halloween für Fortgeschrittene

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 1546
Halloween für Fortgeschrittene

Folge 1546: Halloween für Fortgeschrittene

46 Min.Ab 12

Der 16-jährige Jurij beobachtet in der Halloween-Nacht im Wald einen Mann, der gerade im Begriff ist, eine Leiche zu vergraben. Die Tote entpuppt sich als die 22-jährige Jennifer, die den angeklagten Daniel für seinen erfolgreicheren Bruder Simon verlassen haben soll. Daniel wird vorgeworfen, Jennifer aus abgrundtiefem Hass und Eifersucht ertränkt und im Wald vergraben zu haben. Daniel bestreitet die Tat und Jurij kann ihn nicht eindeutig als Täter identifizieren ...

