Richterin Barbara Salesch
Folge 1663: Keiner weiß, warum
44 Min.Ab 12
Mit zwei Schüssen in die Brust endet das Leben des südafrikanischen Weinhändlers Stefan - Täterin soll die 43-jährige Eva sein, aber es gibt absolut keine Verbindung zwischen den beiden. Eva beteuert sogar, den Mann nicht einmal zu kennen, aber warum ist sie dann vom Tatort geflüchtet? Ist das Motiv tatsächlich in der Entführung ihres Sohnes vor 20 Jahren zu finden?
