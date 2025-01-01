Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Mit runtergelassener Hose

SAT.1Staffel 10Folge 1678
Mit runtergelassener Hose

Mit runtergelassener HoseJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1678: Mit runtergelassener Hose

44 Min.Ab 12

Marisa ist angeklagt, ihrem Mann, dem Modelagenturchef Hannes, mit einem Golfschläger den Schädel eingeschlagen zu haben, weil sie ihn in flagranti mit dem Model Juliette erwischt haben soll. Marisa behauptet allerdings, sie habe ihn bereits tot aufgefunden und Juliette hätte niemals eine Affäre mit Hannes gehabt. Auch das Model selbst leugnet die Affäre ...

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen