Richterin Barbara Salesch
Folge 1678: Mit runtergelassener Hose
44 Min.Ab 12
Marisa ist angeklagt, ihrem Mann, dem Modelagenturchef Hannes, mit einem Golfschläger den Schädel eingeschlagen zu haben, weil sie ihn in flagranti mit dem Model Juliette erwischt haben soll. Marisa behauptet allerdings, sie habe ihn bereits tot aufgefunden und Juliette hätte niemals eine Affäre mit Hannes gehabt. Auch das Model selbst leugnet die Affäre ...
