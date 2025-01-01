Richterin Barbara Salesch
Folge 1669: Leben wie Bob in Frankreich
44 Min.Ab 12
Weil der 30-jährige Bob im "Hotel Mama" bleiben will, soll seine Mutter Renate ihn in einem Lkw gesperrt und nach Frankreich verschickt haben - Renate weiß nicht mehr, wie sie mit ihrem unselbstständigen, faulen und stark übergewichtigen Sohn umgehen soll. Wollte sie endlich ein paar ungestörte Stunden mit ihrem neuen Lebensgefährten verbringen? Oder haben sich Bobs Arbeitskollegen einen üblen Scherz erlaubt?
