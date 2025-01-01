Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Liebestaumel

SAT.1Staffel 10Folge 1666
Liebestaumel

LiebestaumelJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1666: Liebestaumel

44 Min.Ab 12

Nach einer Liebeserklärung stürzt Alexander Raabe von der Brüstung eines Romantikhotels. Er überlebt knapp und beschuldigt ausgerechnet seine Angebetete, die äußerst attraktive Sarah Stauf, ihn gestoßen zu haben. Ihre Behauptung, Alexander sei selbst gesprungen, und das Verhalten ihres eifersüchtigen Ex-Freundes Rico scheinen zweifelhaft ...

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen