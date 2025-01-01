Richterin Barbara Salesch
Folge 1666: Liebestaumel
44 Min.Ab 12
Nach einer Liebeserklärung stürzt Alexander Raabe von der Brüstung eines Romantikhotels. Er überlebt knapp und beschuldigt ausgerechnet seine Angebetete, die äußerst attraktive Sarah Stauf, ihn gestoßen zu haben. Ihre Behauptung, Alexander sei selbst gesprungen, und das Verhalten ihres eifersüchtigen Ex-Freundes Rico scheinen zweifelhaft ...
