Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Geschrottet

SAT.1Staffel 10Folge 1671
Geschrottet

GeschrottetJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1671: Geschrottet

44 Min.Ab 12

Zerquetscht und mit einem Schraubenschlüssel niedergeschlagen, wird der Schrotthändler Karl Rote in seiner Schrottpresse tot aufgefunden. Der 24-jährige Kfz-Mechaniker Kevin soll hinter dem Mordanschlag auf seinen Chef stecken. Wollte Kevin seine Freundin, die Stieftochter von Karl Rote, auf diesem Weg vor den sexuellen Übergriffen ihres Stiefvaters schützen?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen