Richterin Barbara Salesch
Folge 1674: Flugzeuge im Bauch
44 Min.Ab 12
Von schwersten Magenkrämpfen und Durchfällen geplagt, müssen Eva und Johannes ihr Schäferstündchen an einem See abbrechen. Dieses Treffen sollte die Fortsetzung der heißen Partnertauschnacht werden, die eine Woche zuvor stattgefunden hatte. Hat Evas Ehemann Ola die Picknick-Snacks mit einem Abführmittel vergiftet, um zu verhindern, dass sie noch einmal mit seinem Chef Johannes schläft?
