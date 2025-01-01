Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Alles Lüge

SAT.1Staffel 10Folge 1698
Alles Lüge

Richterin Barbara Salesch

Folge 1698: Alles Lüge

44 Min.Ab 12

Außer sich vor Wut soll Erik seiner Frau Christine an einem See so einen heftigen Stoß versetzt haben, dass sie auf der Stelle tot war. War die Ehe am Ende und ist Erik ausgerastet, weil er eine Trennung nicht akzeptieren konnte? Doch was haben die Fotos zu bedeuten, die von Christine nachweislich am Tattag am See aufgenommen und dem Rechtsanwalt Krechel kurz vor der Verhandlung anonym zugespielt wurden?

SAT.1
