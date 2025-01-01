Richterin Barbara Salesch
Folge 1698: Alles Lüge
44 Min.Ab 12
Außer sich vor Wut soll Erik seiner Frau Christine an einem See so einen heftigen Stoß versetzt haben, dass sie auf der Stelle tot war. War die Ehe am Ende und ist Erik ausgerastet, weil er eine Trennung nicht akzeptieren konnte? Doch was haben die Fotos zu bedeuten, die von Christine nachweislich am Tattag am See aufgenommen und dem Rechtsanwalt Krechel kurz vor der Verhandlung anonym zugespielt wurden?
