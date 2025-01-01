Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Das unmoralische Angebot

SAT.1Staffel 10Folge 1704
Das unmoralische Angebot

Das unmoralische AngebotJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1704: Das unmoralische Angebot

44 Min.Ab 12

Paula entdeckt im Bett ihrer Mutter Andrea ihren Freund Marc, der ihr daraufhin erzählen will, dass alles nicht so ist, wie es aussieht. Kurz darauf wird Andrea mit mehreren Knochenbrüchen aus einer drei Meter tiefen Baugrube geborgen. Hat sich Paula dafür gerächt, dass ihre Mutter mit ihrem Freund geschlafen hat oder wollte sich Marc, der der Überzeugung ist, Andrea hätte ihn mit K.O.-Tropfen gefügig gemacht, an ihr rächen?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen