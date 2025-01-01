Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 1713
44 Min.Ab 12

Hinterrücks wird Lucia vor der Kindertagesstätte von einem Auto angefahren, knallt mit voller Wucht über den Lenker ihres Fahrrads und verletzt sich dabei schwer. Die junge Mutter ist sicher, in dem Unfallwagen das Auto ihres Mannes Thilo erkannt zu haben. Ist er wirklich derart ausgerastet, weil er durch einen Vaterschaftstest erfahren hatte, dass er nicht der Vater von Lucias Tochter ist?

SAT.1
