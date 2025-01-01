Richterin Barbara Salesch
Folge 1746: Die Maske
44 Min.Ab 12
Mit einer venezianischen Maske und Rüschenhemd verkleidet soll Thorben die Studentin Diana in ihrer Wohnung vergewaltigt haben. Sie ist sicher, dass er ihr Peiniger ist - schließlich hatte er ihr zuvor erotische E-Mails geschrieben, in denen er das Kostüm genau beschrieben hatte. War es wirklich Thorben, der sich möglicherweise zu der Tat animiert fühlte, weil Diana als Aushilfe in einem Sexshop arbeitet?
