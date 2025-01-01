Richterin Barbara Salesch
Folge 1756: Frohe Ostern
45 Min.Ab 12
Beatrice und Vivian werden ohne Wasser und Nahrung in einem Kellerraum gefangengehalten. Erst nach drei Tagen gelingt Beatrice die Flucht, Vivian ist zu diesem Zeitpunkt bereits bewusstlos. Steckt tatsächlich Jens dahinter? Oder hat sich die schüchterne Silvana an den beiden gerächt, weil sie wenige Tage zuvor ihr Vertrauen missbraucht und sie vor der ganzen Schule gedemütigt hatten?
