Richterin Barbara Salesch
Folge 1773: On Air
44 Min.Ab 12
Als Night-Talker bei einem Radiosender macht sich Gregor Weißenfeld nicht nur Freunde: Er erhält er in seiner Live-Sendung ständig Drohanrufe von Hannah Sydow, die ihn dafür verantwortlich macht, dass sich Simon, ihr Cousin, von ihr getrennt hat. Simon ist mit der Liebe zu ihr nicht zurechtgekommen und hatte deshalb in der Call-In-Sendung angerufen. Als Gregors Frau Lisa ermordet wird, fällt der Verdacht sofort auf Hannah ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick