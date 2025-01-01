Richterin Barbara Salesch
Folge 1780: Der Heiratsantrag
44 Min.Ab 12
Der schwer verliebte Frank versteht die Welt nicht mehr: Als er seiner Jenny einen Heiratsantrag macht, läuft sie weinend davon und ist seitdem nicht mehr erreichbar. Frank will ihre Ablehnung nicht akzeptieren. Als er eines Abends erneut vor ihrer Wohnung um Einlass bettelt, wird ihm hinterrücks eine Gartenharke in die Schulter gerammt ...
