Richterin Barbara Salesch
Folge 1818: Dreck zu Dreck
44 Min.Ab 12
Als der 26-jährige Lars aus dem Knast entlassen wird und in sein Heimatdorf zurückkehrt, beginnt eine regelrechte Hetzkampagne gegen ihn. Besonders der Kfz-Mechaniker Benno zeigt seinen Hass auf den ehemaligen Schulkameraden. Als Lars wenig später erschlagen neben einer Güllegrube aufgefunden wird, fällt der Verdacht sofort auf Benno.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick