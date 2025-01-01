Richterin Barbara Salesch
Folge 1837: Lust-ig
44 Min.Ab 12
Ausgerechnet während der Trauerrede für ihren verstorbenen Ehemann Claus soll Daniela einen lautstarken Lachanfall bekommen haben. Das behauptet jedenfalls Gina, die zuletzt die Frau an seiner Seite war. Kurz danach wird Gina niedergeschlagen und landet neben dem Verstorbenen im offenen Sarg. Hat sich Daniela tatsächlich gerächt, weil Claus sie nach acht Jahren Ehe wegen Gina verlassen hat?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick