SAT.1Staffel 10Folge 1839
Folge 1839: Nepper, Schlepper, Omafänger

45 Min.Ab 12

28.000 Euro Schulden, 76 Heizdecken und ein kryptischer Abschiedsbrief - der Selbstmord von Oma Lotti lässt viele Fragen offen. Für ihre 19-jährige Enkelin Lena ist klar, dass der Kaffeefahrt-Verkäufer Hajo für den Freitod ihrer geliebten Oma verantwortlich ist. Hat sie ihn deshalb niedergeschlagen und ihn über Stunden in Heizdecken eingewickelt schmoren lassen?

SAT.1
