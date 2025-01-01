Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

3,2,1...deins

SAT.1Staffel 10Folge 1847
3,2,1...deins

3,2,1...deins Jetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1847: 3,2,1...deins

44 Min.Ab 12

Die 19-jährige Cora wird am Rande eines Schützenfestes beinahe von dem Kioskbesitzer Lukas vergewaltigt. Der behauptet jedoch, den versprochenen heißen Sex mit Cora bei einer Internetauktion ersteigert zu haben. Wer hat diese Sex-Auktion ins Internet gestellt? Wollte Lukas damit seine Tat rechtfertigen oder hat Cora selbst auf diese Weise versucht, ihren Marktwert zu testen?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen