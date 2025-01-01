Richterin Barbara Salesch
Folge 2061: Vergiss mein nicht
44 Min.Ab 12
Nachdem sich die schwer depressive Lara erfolgreich einer Elektroschocktherapie unterzogen hat, steht einer glücklichen Zukunft mit ihrem Freund Lennart eigentlich nichts mehr im Weg. Dumm nur, dass sie sich seitdem nicht mehr an ihn erinnern kann! Stattdessen verliebt sie sich in den smarten Jens. Konnte Lennart das Ende ihrer Liebe nicht ertragen und hat deshalb dafür gesorgt, dass Lara bei ihrem Auszug in eine tiefe Baugrube stürzt?
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick