Richterin Barbara Salesch
Folge 2069: Tea-Time
44 Min.Ab 12
Außer sich vor Wut knallt die 36-jährige Eva ihrem schwer kranken Vater Friedrich wilde Beschimpfungen an den Kopf. Monatelang hatte sie sich ohne Rücksicht auf ihr eigenes Familienleben und die Unterstützung ihrer Geschwister um den sturköpfigen 74-Jährigen gekümmert. War Eva mit der Pflege so überfordert, dass sie ihren Vater sogar eiskalt vergiften wollte? Doch welche Rolle spielt Friedrichs lang gehütetes Familiengeheimnis in diesem Drama?
