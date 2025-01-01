Richterin Barbara Salesch
Folge 2080: Geschwisterliebe
44 Min.Ab 12
Annette ist fassungslos, als sie ihre 15-jährige Tochter Lilli mit ihrem Adoptivsohn Dominik wild knutschend unter der Dusche erwischt. 13 Jahre haben die beiden in der Patchworkfamilie als Geschwister gelebt und plötzlich sollen sie ein Liebespaar sein. Wollte die besorgte Mutter verhindern, dass sich die beiden in Frankreich ein neues Leben aufbauen? Hat sie deswegen den Kleinbus ihres Sohnes den Abhang hinuntergerollt, um eine Flucht unmöglich zu machen?
