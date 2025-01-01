Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

All inclusive F.

SAT.1Staffel 12Folge 2083
All inclusive F.

All inclusive F.Jetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 2083: All inclusive F.

44 Min.Ab 12

Günther ist erfolgreicher Inhaber eines All-Inclusive-Bordells. Als jemand versucht, ihn während eines Schäferstündchens mit der Prostituierten Celine qualvoll zu erdrosseln, fällt der Verdacht schnell auf den Stalker Carlo. Konnte er es nicht ertragen, dass Günther ausgerechnet mit Celine, dem Objekt seiner Begierde, geschlafen hat? Doch auch Günters verbitterter Sohn Torsten, der für den Puff seines Vaters seine eigenen Träume begraben musste, hätte ein Motiv ...

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen