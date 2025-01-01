Richterin Barbara Salesch
Folge 2113: Verpuffte Liebe
44 Min.Ab 12
Bei einem Hotelbrand wird Robert gemeinsam mit Hotelgast Jessica von einem Fenstersims gerettet - beide sind nackt! Robert gibt an, seine brennende Kleidung aus Panik ausgezogen zu haben, Jessica will gerade aus der Dusche gekommen sein. Schnell erhärtet sich der Verdacht, dass die beiden eine Affäre haben und Roberts Frau Katja dahinter gekommen ist. Die streitet die Brandstiftung aber ab. Wie wird Richterin Barbara Salesch diesen verzwickten Fall lösen?
