Richterin Barbara Salesch
Folge 2142: Unbescholtenheit
45 Min.Ab 12
Haben die Angeklagten Michael Büttner und Arda Volkan die junge Camilla Grosnik brutal in einer Bar vergewaltigt? Niemand will es gesehen haben, und alle glauben, dass die wilde Camilla die beiden verführt hat. Sogar die Bedienung scheint keinen Schimmer zu haben, ob es im Billardraum der Bar zur Vergewaltigung durch die zwei Männer kam! Niemand schenkt Camilla Glauben! Ist sie das Opfer einer Tat, bei der jeder weggeschaut hat?
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick