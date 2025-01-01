Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 12Folge 2315
45 Min.Ab 12

Erwin, Klaus und Peter haben seit zehn Jahren eine Lotto-Tippgemeinschaft. Als die drei Kumpel sechs Richtige haben und 467.000 Euro gewinnen, will Peter Klaus seinen Anteil nicht auszahlen, weil dieser seine Beiträge zuletzt nicht mehr entrichtet hatte. Hat sich Klaus in Peters Haus geschlichen und ihn gewaltsam in eine Kammer gesperrt, um den Lottoschein zu klauen? Und wo ist der Schein jetzt?

